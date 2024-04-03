تعرف على مخطط النقل بالعاصمة خلال أيام العيد

كشف حسين عمران، رئيس المصلحة في مديرية النقل والمرور بولاية الجزائر، عن برنامج الرحلات خلال ايام عيد الفطر الثلاثة.

واوضح حسين عمران أنه سيتم تنفيذ برنامج خاص لرحلات النقل العام خلال أيام العيد الثلاثة دون احتساب الناقلين الخواص.

وفي ندوة صحفية لمقرالولاية قال ذات المسؤول أنه تم تكليف 46 عونًا لمراقبة وتفتيش تطبيق التعليمات والتوجيهات المتعلقة بتنقل المواطنين. وأيضا للحفاظ على النظافة وتهيئة المحطات والمواقف.

كما كشف حسين عمران برنامج مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري “ايتوزا”، خلال أيام العيد.

سيتم تغطية 186 خطا بواسطة 189 حافلة في اليوم الأول بداية من السادسة صباحًا حتى الواحدة و40 دقيقة من منتصف الليل.

بينما اليوم الثاني من العيد سيتم تسخير 263 حافلة. في حين اليوم الثالث 189 حافلة خلال النهار.

أما بخصوص برنامح التنقل نحو المقابر فقد سطرت “ايتوزا” من الساعة السابعة صباحاً إلى الواحدة زوالاً و40 دقيقة مع تسخير 10 حافلات. حيث سيتم تغطية 5 خطوط نحو المقابر.

وتم تخصيص هذه الرحلات عبر هذه المحطات من محطة أول ماي نحو مقبرة العالية. وكذا من محطة ساحة الشهداء نحو مقبرة العالية.

ومن شوفالي نحو مقبرة دالي ابراهيم، ومن محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي. بالإضافة إلى محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح وسيدي الطيب.

بخصوص صلاة العيد في جامع الجزائر كشف عمران

سيتم توفير خدمة النقل إلى جامع الجزائر لصلاة العيد من الساعة الخامسة ونصف صباحًا خاصة للمناطق البعيدة بإستخدام 50 حافلة عبر 16 خطا.

كما سيكون المترو في الخدمة طيلة أيام العيد من الخامسة صباحاً إلى التاسعة ليلاً. بينما الترامواي ينطلق من رويسو باتجاه درقانة سيكون في الخدمة من الخامسة ونصف إلى العاشرة ليلاً فيحبن إستغلال الترامواي من درقانة باتجاه رويسو بداية من الخامسة ونصف إلى الثامنة ليلاً و40 الدقيقة.