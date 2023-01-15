تعرف على ملكة جمال الكون 2023

تُوِّجت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية اربوني غابرييل R’bonney Gabriel، البالغة من العمر 28 عاماً، بلقب ملكة جمال الكون.

وتم الإعلان عن التتويج، بعد بث مباشر استمر لمدة ثلاث ساعات من مركز إرنست إن موريال للمؤتمرات في نيو أورلينز.

وR’bonney Gabriel، هي مصممة أزياء من هيوستن، في تكساس.

ومسابقة ملكة جمال الكون هي أهم مسابقة ملكة جمال في العالم، كاحتفال عالمي للجمال وتمكين المرأة.

وفي هذه النسخة، استعرضت 84 امرأة جميلة من جميع أنحاء العالم بحثاً عن التاج لخلافة الهندية آرناز كور ساندهو ، التي فازت باللقب في عام 2022.

وكما هو الحال دائماً، كانت الملكة المنتهية ولايتها هي المسؤولة عن تمرير التاج إلى الفائزة الجديد في الحدث.

فيما توجت أماندا دودامل كوصيفة أولى، وهي ملكة جمال فنزويلا 2022.. والوصيفة الثانية هي أندرينا مارتينيز فونييه ملكة جمال جمهورية الدومينيكان 2022.

وكان السؤال الأخير الذي أهَّل ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2022 لتكون ملكة جمال الكون، عندما سُئلت: “إذا فزتِ بلقب ملكة جمال الكون، كيف ستعملين لإثبات أن هذه منظمة تمكينية وتقدمية؟”.

فأجابت: “حسنًا، سأستخدمها كقائدة تحولية. بصفتي مصممة شغوفة جداً بعد خياطة لمدة 13 عاماً. فإنني أستخدم الموضة كقوة من أجل الخير. في مجال عملي، أقوم بخفض التلوث من خلال المواد المعاد تدويرها عندما أصنع ملابسي”.

مضيفة: “أقوم بتدريس دروس الخياطة للنساء الناجيات من الاتجار بالبشر والعنف المنزلي. وأقول ذلك لأنه من المهم جداً الاستثمار في الآخرين، والاستثمار في مجتمعنا. واستخدام موهبتك الفريدة لإحداث فرق. لدينا جميعاً شيئاً مميزاً، وعندما نزرع تلك البذور في أشخاص آخرين في حياتنا. فإننا نحولهم، ونستخدم ذلك كوسيلة للتغيير”.

وفي تاريخ المسابقة البالغ من العمر 70 عاماً، كانت هذه هي المرة الأولى التي تضم فيها المسابقة لوحة تقديم نسائية بالكامل.