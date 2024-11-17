تعرف على ملكة جمال الكون 2024

حصدت ملكة الجمال، فيكتوريا كجير ثيلفيغ، لقب ملكة جمال الكون لعام 2024، متفوقة على منافساتها في المسابقة التي شهدت العديد من اللحظات المميزة.

وتربعت ملكة جمال الدنمارك، فيكتوريا كجير ثيلفيغ، على عرش الجمال، من بين 130 متسابقة من مختلف أنحاء العالم.

وحلّت ملكة جمال نيجيريا، تشيديما أديتشينا، في المركز الأول كوصيفة أولى. تلتها المكسيكية ماريا فرناندا بلتران كوصيفة ثانية، والتايلاندية سوشاتا شوانجسري كوصيفة ثالثة.

كما شهدت هذه النسخة لحظات فارقة، كان أبرزها تأهل مصر لأول مرة إلى نصف النهائي، ممثلةً في لوجينا صلاح. إضافة إلى تأهل نيجيريا إلى المرحلة النهائية لأول مرة منذ 1963.

وكرست المسابقة هذا العام رسالة تمكين المرأة، حيث تناولت المتسابقات في مداخلاتهن تجاربهن الشخصية وطموحاتهن المستقبلية.

كما حملت المسابقة معها لحظة أخرى تاريخية تمثلت في فوز فالنتينا أليكسييفا بلقب ملكة جمال روسيا لعام 2024. إذ كانت أصغر المتسابقات سناً، حيث تبلغ من العمر 18 عاماً فقط.