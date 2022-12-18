تعرف على ملكة جمال فرنسا 2023

تم مساء أمس السبت، الإعلان عن ملكة جمال فرنسا لعام 2023، وهي الشابة إنديرا أمبيو، وهي طالبة اتصالات تبلغ 18 عاماً.

ووعبرت أمبيو وهي ملكة جمال منطقة غوادلوب، عن فرحتها الكبرة بهذا التتويج. مؤكدة إنها تعيش “حلم اليقظة” بعد تسلمها التاج الفضي والأزرق من حاملة اللقب السابقة ديان لاير.

ودافعت أمبيو خلال المسابقة، عن النساء المصابات بالسرطان. وشجعت منتخب فرنسا في كرة القدم قبيل مباراته اليوم ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر.

مختتمة كلامها بعبارة “Allez les Bleus!”، وهو التشجيع الشهير لمنتخب “الديوك”).

هذا وشهدت مسابقة هذا العام تخفيفاً لشروط الأهلية المطلوبة للمتسابقات.

بعدما كانت في السابق تفرض بأن يتراوح عمرهنّ بين 18 و24 عاماً وألا يقل طول قامتهن عن 1,70 متر وأن يكنّ من دون أطفال.

وحسب الشروط الجديدة، بات يمكن لأي فرنسية تبلغ 18 عاماً وما فوق المشاركة في المسابقة، من دون أي شرط مرتبط بطول القائمة أو الوضع العائلي.

كما بات مسموحاً وجود أوشام ظاهرة على الجسم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.