تعرف على من هنأ محرز بخُطوة “الخطوبة” !

سارع نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لتهنئة اللاعب الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي “رياض محرز” عقب ترسيم خطوبته للحسناء البريطانية تايلور وارد أمس الإثنين.

قائد المُنتخب الوطني الجزائري نشر أمسية اليوم الثلاثاء صورتين رفقة خطيبته على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” وأرفقهم بعبارة:” سعيد جدا لكل شيء، أنت الأفضل، أنت الشخص الذي أحتاجه في حياتي إلى الأبد”.

وسارع الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي لتهنئة ساحره بتعليق جاء فيه:”مبروك رياض !!” هذا كما قام ثنائي السيتيزنس كايل والكر ورحيم ستيرلينغ بذات الخطوة، اضافة الى لاعب المنتخب الوطني الجزائري مهدي عبيد وزميليه السابقين في ليستر سيتي آندي كينغ ودرانكاوتر.