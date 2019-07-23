تعرف على مواعيد مباريات “الخضر” في تصفيات “كان” 2021

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عن برنامج مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة بالكاميرون.

وكانت القرعة قد أوقعت أبطال إفريقيا في المجموعة الثامنة رفقة كل من زيمبابوي ،بوتسوانا إضافة إلى زامبيا.

ويتأهل متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني في المجموعة مباشرة إلى كأس أمم إفريقيا 2021.

وسيكون البرنامج على النحو التالي:

الجولة الأولى: 11 نوفمبر 2019.

الجولة الثانية: 19 نوفمبر 2019.

الجولة الثالثة: 31 أوت 2020.

الجولة الرابعة: 8 سبتمبر 2020.

الجولة الخامسة: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020.

الجولة السادسة: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020.