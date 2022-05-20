تعرف على موعد إعادة فتح وكالات بيع تذاكر النقل البحري بفرنسا

نشر النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا توفيق خديم فيديو عبر حسابه على الفيسبوك يكشف من خلاله تاريخ إعادة فتح وكالات بيع تذاكر النقل البحري للمسافرين في فرنسا. والتي اغلقت بعد حادثة الفوضى التي شهدتها عملية البيع.

وأوضح النائب بوخديم ان إعادة فتح وكالات بيع تذاكر النقل البحري بفرنسا سيكون يوم 23 ماي 2022 بداية منالساعة الـ 9 صباحا. وتابع النائب عن الجالية ان العملية ستكون مصحوبة ببيع تذاكر الرحلات الإضافية التي اعلنت عنها وزارة النقل يوم امس الخميس 19 ماي.

وفي ذات الفيديو اجاب النائب توفيق بوخديم عن عدد من الاسئلة التي وجهت له من قبل جاليتنا بالخارج. منها بداية الحجز وفق البرنامج الجديد (7 حلات بحرية أسبوعيا). بالإضافة إلى الحجز عن بعد وفي الوكالات الخاصة.

كما اجاب النائب عن الحجز عن بعد وفي الوكالات الخاصة وكذا مشاكل هذه العملية. وكذا التذاكر غير المؤكدة. وايضا تذاكر الكوفيد غير المستعملة.

وعرفت الأربعاء الماضي عدد من المدن الأوروبية فوضى خلال عملية بيع تذاكر النقل البحري. ما أدى لتذخل قوات مكافحة الشغب وغلق الوكالات.

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أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إفتتاح بيع التذاكر لموسم الصيف المقبل.

وجاء في الموقع الإلكتروني للشركة: “يسرنا أن نعلن عن إفتتاح بيع التذاكر على جميع الشبكات يوم الاثنين 16 ماي 2022 على الساعة 9:00 صباحا”.

كما أضافت الشركة، أن فتح المبيعات هذا يتعلق بالرحلة الأسبوعية المرخصة على الخطين “الجزائر العاصمة/ مرسيليا/الجزائر العاصمة” و “وهران/أليكانتي/ وهران”. وهذا للفترة الممتدة من جوان إلى سبتمبر المقبل.

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