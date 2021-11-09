تعرف على موعد مباراة الجزائر أمام جيبوتي والقنوات الناقلة

سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع مشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام جيبوتي في العاصمة المصرية القاهرة على القنوات الجزائرية.

وأعلن التلفزيون العمومي اليوم الثلاثاء أنّه سينقل المواجهة على القناة السادسة والقناة الأولى بداية من الساعة 14:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

إلى جانب ذلك، أعلن المصدر أنّ الفرصة ستكون مواتية للجزائريين لمشاهدة القائد رياض محرز وزملائه على قناة “تايم سبور” المصرية.

يذكر، أن اللقاء سيلعب بالعاصمة المصرية القاهرة “استاد القاهرة الدولي” الجمعة بذكريات الماضي.

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أبدت لاعبة المنتخب الإنجليزي فارا ويليامز إعجابها كثيرا لما يقدمه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مع ويستهام الإنجليزي.

وأكّدت ويليامز أن بن رحمة يقدم مستويات كبيرة سيما وأنه كان احد صناع الفوز أمام ليفربول.

وقالت ويليامز لإذاعة “بي بي سي” راديو “ويستهام يملك مجموعة متماسكة، أنظروا إلى بن رحمة كيف غير طريقة لعبه”.

وأضافت “معدل الخدمة التي يقدمها بن رحمة في الفريق عال، أصبح يلعب كما يطلب منه المدرب مويس”.

وعن تغيير أسلوب لعب الجزائري قالت متوسطة ميدان منتخب بريطانيا “بن رحمة أصبح يلعب للفريق كثيرا” و أضافت ويليامز “كما يستحق الثناء لما يفعله في الجانب الفردي بصراحة أصبح يدهم كثيرا كتيبة مويز”.

يذكر، أن بن رحمة يتواجد رفقة المنتخب الوطني في مصر. أين يستعد رفقة زملائه لتنشيط مباراة جيبوتي الجمعة المقبل، ضمن تصفيات مونديال قطر.

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