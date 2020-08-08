تعرف على موعد مواجهة محرز وعوار في دوري الأبطال

إكتمل عدد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا، بعد تأهل كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة أمام كل من تشيلسي ونابولي سهرة اليوم.

وستكون قمة الدور ربع النهائي بالنسبة للجزائريين هي تلك التي تجمع فريق مانشستر سيتي ونظيره أولمبيك ليون، بإعتبار أنها ستعرف مواجهة رياض محرز أمام الجزائري الأصل حسام عوار من فريق ليون.

البرنامج الكامل للدور ربع النهائي:

أتالانتا الإيطالي × باريس سان جيرمان الفرنسي – الأربعاء 12 أوت

لايبزيغ الألماني × أتلتيكو مدريد الإسباني – الخميس 13 أوت

برشلونة الاسباني × بايرن ميونخ الألماني – الجمعة 14 أوت

مانشستر سيتي الإنجليزي × ليون الفرنسي – السبت 15 أوت

وتقام جميع المباريات فى العاصمة البرتغالية لشبونة بنظام الدور الواحد، وليس بمبارتين ذهاب وإياب كما كان معتاد، بناء على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب جائحة كورونا.