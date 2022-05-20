تعرف على نور الدين غوالي مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالتربية والتعليم العالي
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين نور الدين غوالي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بشؤون التربية الـوطنية والتعليم العالي.
وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 33 تعيين نور الدين غوالي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بشؤون التربية الـوطنية والتعليم العالي. وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022 . والمتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورّية، مكّلف شؤون التربية الوطنية والتعليم العالي.
وكان المستشار الرئاسي الجديد المتحصل على ليسانس في الرياضيات من جامعة وهران عام 1975 شغل أخر منصب له الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالإضافة إلى حيازته شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي من المدرسة الوطنية العليا للميكانيك بمدينة نانت الفرنسية.
وفي سنة 1984 تحصل نور الدين غوالي على الماجيستير في الرياضيات وكذا نيله الدكتوراه في الإعلام الآلي في عام 1988 بفرنسا.
وشغل غوالي مابين 1982 و 1984 منصب نائب رئيس جامعة تلمسان مكلف بشؤون التخرج. اما مابين 1988 – 1989 عين نائب المدير المسؤول عن البحث بمعهد العلوم الدقيقة.
وتقلد غوالي مابين 2012 إلى 2015 رئيس المؤتمر الإقليمي لجامعات الولايات الغربية ليعين مابين 2015 إلى 2018 المدير العام للتكوين والتعليم لدى وزارة التعليم العالي.
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باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تنقل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم. الى بيت شهيد الواجب الوطني عون الشرطة خديم محمد، لتقديم واجب العزاء.
وقد قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد عون الشرطة. خديم محمد، شهيد الواجب الذي توفي أمس بغليزان نتيجة حادث أثناء تأدية مهامه.
كما قدم رئيس الجمهورية تعازيه الخالصة لأسرة الشرطة. راجيا من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.
وقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن وفاة عون الشرطة خديم محمد، التابع لأمن دائرة زمورة ولاية غليزان. صباح يوم الثلاثاء، بعد تعرضه أثناء تأدية مهامه مساء أمس الاثنين. إلى حادثة دهس من طرف سائق شاحنة.
وفي هذا السياق، أضاف بيان للمدرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف سائق الشاحنة المتهور. البالغ من العمر 22 سنة، من قبل مصالح أمن ولاية غليزان، والتحقيق في هذه الحادثة مفتوح تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.
بالمقابل فإن ظروف هذا الحادث الأليم، حسب -ذات البيان-. تعود إلى رفض سائق الشاحنة الامتثال لأمر التوقيف من طرف أفراد شرطة المرور على مستوى مفترق الطرق حي قدوري ببلدية زمورة. ليقوم بصدم الضحية وسحبه مسببا له إصابات بليغة، تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى غليزان، أين لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.
وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم المدير العام للأمن الوطني، فريد بن الشيخ. باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الأمن الوطني بتعازيه الخالصة وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المرحوم.
كما أوفد إطارات سامية من الأمن الوطني، يتقدمهم مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية. المفتش الجهوي لشرطة الغرب و رئيس أمن ولاية غليزان، لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيد.
هذا وسيوارى المرحوم الثرى عصر اليوم، بمقبرة بلدية سيدي لزرق بدائرة منداس بولاية غليزان.
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غليزان: وفاة الشرطي الذي تعرض للدهس بمدينة زمورة
كما توفي صبيحة اليوم الشرطي “م. خديم” العامل بأمن دائرة زمورة ولاية غليزان. والذي تعرض أمس لحادث دهس عن طريق شاحنة.
الشرطي الذي يبلغ 46 سنة ويقطن ببلدية سيدي لزرق تم تحويله أمس إلى مستشفى محمد بوضياف. وذلك بعد معاناته من نزيف داخلي على مستوى البطن. بعدما تم وضعه بمصلحة العناية المركزة بمستشفى محمد بوضياف.