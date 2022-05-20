تعرف على نور الدين غوالي مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالتربية والتعليم العالي

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين نور الدين غوالي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بشؤون التربية الـوطنية والتعليم العالي.

وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 33 تعيين نور الدين غوالي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بشؤون التربية الـوطنية والتعليم العالي. وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 ماي سنة 2022 . والمتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورّية، مكّلف شؤون التربية الوطنية والتعليم العالي.

وكان المستشار الرئاسي الجديد المتحصل على ليسانس في الرياضيات من جامعة وهران عام 1975 شغل أخر منصب له الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بالإضافة إلى حيازته شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي من المدرسة الوطنية العليا للميكانيك بمدينة نانت الفرنسية.

وفي سنة 1984 تحصل نور الدين غوالي على الماجيستير في الرياضيات وكذا نيله الدكتوراه في الإعلام الآلي في عام 1988 بفرنسا.

وشغل غوالي مابين 1982 و 1984 منصب نائب رئيس جامعة تلمسان مكلف بشؤون التخرج. اما مابين 1988 – 1989 عين نائب المدير المسؤول عن البحث بمعهد العلوم الدقيقة.

وتقلد غوالي مابين 2012 إلى 2015 رئيس المؤتمر الإقليمي لجامعات الولايات الغربية ليعين مابين 2015 إلى 2018 المدير العام للتكوين والتعليم لدى وزارة التعليم العالي.

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