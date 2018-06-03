تعرف على هوية شهيد الوطن الذي توفي في حادث الطائرة ببسكرة

استشهد العسكري رفيق رجم، في حادث انحراف الطائرة العسكرية بمطار محمد خيضر بولاية بسكرة.

الشهيد رفيق، بقي عالقا لساعات داخل الطائرة التي انقسمت الى نصفين متأثرا بجروح، لينتقل إلى رحمة الله بمستشفى بشير بن ناصر بالعالية بسكرة.

ويعود سبب وفاة العسكري هو طول مدة مكونه داخل الطائرة ومحاولات اخراجه بمشاركة 3 رافعاًت حيث وصل للمستشفى في وضع حرج.

وتعرضت طائرة عسكرية من نوع “إيركل” إلى إنحراف أثناء هبوطها بمدرج مطار محمد خيضر ببسكرة.

وكشفت مصادر أن التحقيقات الأولية حول أسباب الحادث هو خلل تقني في النظام الهيدروليكي للطائرة العسكرية.