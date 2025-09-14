تعرف على وزيرة التجارة الداخلية الجديدة

تضمن التغيير الحكومي الجديد الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنهاء مهام الطيب زيتوني من على وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

وفي المقابل، عيّن رئيس الجمهورية أمال عبد اللطيف، وزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، خلفا للطيب زيتوني.

وللإشارة، شغلت آمال عبد اللطيف منصب مديرة عامة للضرائب، حيث جرى تعيينها شهر فيفري 2020.

وكانت عبد اللطيف، وهي خريجة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة، تشغل منصب نائب مدير المنازعات لدى نفس المديرية.