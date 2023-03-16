تعرف على وزير الري الجديد

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا مس عدد من القطاعات.حسب ما أعلنه اليوم الناطق الرسمي لديوان رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان ديوان رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري جاء بعد مشاورة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان. وبموجب هذا التعديل تم تعيير قطاع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية إلى وزارة الري.

واضاف البيان تعيين طه دربال على رأس قطاع الري خلفا لخضر رخروخ الذي غادر الحكومة.

وشغل طه دربال منصب الأمين العام الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.كما تم تكليفه من قبل مديرا عاما بالنيابة للمديرية العامة للجزائرية للمياه.