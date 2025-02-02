تعرف على وزير المالية الجديد

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، عبد الكريم بو الزرد وزيرا للمالية خلفا لـ لعزيز فايد.

وكان يشغل وزير المالية الجديد عبد الكريم بو الزرد منصب أمين عام بوزارة المالية.

وجرى تعيينه في منصب أمين عام بوزارة المالية شهر أكتوبر 2022.

وتجدر الاشارة، إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرر، إنهاء مهام لعزيز فايد وزير المالية، وفؤاد حاجي وزير منتدب لدى وزير الصناعة مكلف بالانتاج الصيدلاني.

وعيّن الرئيس تبون خلفا لهما، عبد الكريم بو الزرد وزيرا للمالية ووسيم قويدري وزيرا للصناعة الصيدلانية.