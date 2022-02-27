تعرف على وضعية ملعب تيزي وزو الجديد !

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعاً خاصا اليوم الأحد تضمن تقدم أشغال انجاز الملاعب الموكلة إلى قطاع السكن على غرار ملعب تيزي وزو الجديد.

حيث تم إسداء تعليمات بتحضير دفتر الشروط الخاص بالتهيئة الخارجية كمرحلة أولى.

وبعد ذلك الإعلان عن مناقصة وطنية لاختيار مقاولة انجاز التهيئة بداية هذا الأسبوع قصد البدء في عملية الإنجاز.

وسيباشر مكتب الدراسات، إضافة إلى مديرية التجهيزات العمومية والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC العمل الفعلي على مستوى الملعب.

وبخصوص الأشغال الثانوية المتبقية على مستوى الملعب، فسيتم التحضير لإعداد دفتر شروط وإعلان مناقصة قبل منتصف شهر مارس المقبل.