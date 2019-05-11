تعرف على 10 أخطاء غذائية شائعة يجب على الصائم تجنبها

كشفت دراسة علمية، عن 10 أخطاء غذائية، على الصائم تجنبها في رمضان، عند الإفطار ووقت السحور، كونها تسبب بعض المتاعب الصحية.

ووفقا لتقرير نشره موقع “بولد سكاي”، المعني بالشؤون الصحية، فإن تلك الأخطاء الشائعة يجب تجنبها من أجل صوم صحي، يعود بالفائدة على الجسم.

ومن بين هذه الأخطاء، الإكثار من تناول القهوة والمشروبات المنبهة بكثرة، حيث إن آثارها المدرة للبول تؤدي إلى فقد السوائل، وتعزز الشعور بالعطش.

كذلك شرب كميات كافية من الماء في الفترة بين الفطور والسحور، لتفادي مخاطر الجفاف، أي ما يقارب 1.5 لتر، وتناول العصائر.

وتفادي تناول الوجبات الدسمة والسكريات، خصوصا في السحور، فهي تثقل المعدة وتسبب العطش، والأفضل هو تناول الخضراوات والفواكه.

وكذا عدم تناول أطعمة ذات أملاح عالية، كونها تؤدي إلى زيادة حاجة الجسم للسوائل وزيادة الشعور بالعطش.

ومن بين الأخطاء التي يقع فيها الصائم، هي إهمال وجبة السحور، فقد أكدت الدراسات ضرورة الاهتمام بوجبة السحور من حيث وقتها، ومن حيث مكوناتها، بحيث تكون غنية بالألياف الغذائية والبروتينات.

وعلى الصائم أيضا تجنب شرب الماء البارد على الإفطار، لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل هضمية.

تجنب الإفطار على أطعمة دهنية، مثل المقالي والأغذية الدسمة، ويجب البدء بالسكريات البسيطة التي يسهل هضمها، وأفضل ما يبدأ به الصائم إفطاره، هو التمر.

وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام دون تجزئة، حيث يفضل تناول وجبات صغيرة على فترات.

كما أن كثرة تناول الحلويات والمعجنات بشكل كبير بعد الإفطار، يؤدي إلى تراكم الدهون وحدوث السمنة.

وأخيرا، عدم إهمال ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، وأكدت الدراسات أن أفضل وقت للرياضة، هو قبل الإفطار بساعة، أو بعده بساعتين.