تعرف على 10 أطعمة مميتة نتناولها يوميا

ساهم التطور التكنولوجي والعلمي، في تطور الغذاء، حيث أصبح سريعا من حيث التحضير والتناول.

وهو الأمر الذي ساهم في ظهور أمراض متنوعة في الآونة الأخيرة، كالسمنة وأمراض القلب والسكري.

ومن بين الأطعمة التي تسبب أمراض وتعتبر مميتة يوجد 10 أغذية مميتة نتناولها يوميا.

حيث أن هذه الأغذية لها تأثير خطير على الإنسان، على المدى المتوسط والطويل في حياة الإنسان.

المخبوزات المعلبة، مثل الكوكيز،والدوناس حيث تحتوي هذه المخبوزات على مواد حافظة وكميات كبيرة من السكر.

البطاطا المقلية، كمية كبيرة منها، تؤدي لارتفاع السعرات الحرارية لـ 700 سعرة حرارية في حالة عدم حرقها تتحول لدهون.

الآيس كريم، يسبب تناوله الإضرار بالصحة، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

الجبن ، لأنه يخضع خلال تصنيعه لمعالجة طويلة، الأمر الذي يساهم في تغيير تركيبته .

مشروبات الطاقة، لأنها تحتوي على السكر والقلوكوز والكافيين بكميات أكبر من اللازم والتي تلحق الضرر بالصحة.

اللحوم الحمراء، لأن الجهاز الهضمي لا يعالجها بسهولة، كما أن اللحوم تنتج في مزارع من خلال حقن الحيوانات ببروتينات صناعية.

فشار الميكرويف، لأن تحضير الفشار داخل الميكروويف خطير جدا وضار لأن الأكياس التي تحضر فيه تحتوي على مواد مسرطنة.