تعرف على 75 لاعبا جزائريا ينشطون في الأقسام الأولى الأوروبية

ستكون أنظار الشارع الكروي الجزائري مشدودة هذا الموسم إلى مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى قبل ساعات قليلة عن إنطلاق الموسم الكروي الجديد.

وستحتضن مختلف البطولات الأوروبية أزيد من 75 لاعبا جزائريا ينشطون في الأقسام الأولى لأقوى البطولات الأوروبية.

4 لاعبين جزائريين في البريمرليغ:

وتنطلق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم غد السبن، والتي تحتضن 4 لاعبين جزائريين في القسم الأول على غرار:

– رياض محرز 28 سنة مانشستر سيتي

– إسلام سليماني 31 سنة ليستر سيتي

– رشيد غزال 27 سنة ليستر سيتي

– ياسر لعروسي 18 سنة ليفربول

39 لاعبا في الليغ 1 الفرنسية

يوسف عطال (23 سنة نيس الفرنسي)

مهدي عبيد (27 سنة نانت)

بن سبعيني (24 سنة رين)

آندي درولور (27 سنة مونبولييه)

أليكسندر أوكيدجة (31 سنة ميتز)

فريد بولاية (26 سنة ميتز)

رياض بودبوز ( 30 سنة سانت إتيان)

زين الدين فرحات (25 سنة نيم)

فريد الملالي (22 سنة أنجي)

ياسين بن زية (25 سنة ليل)

مهدي زفان (27 سنة دون فريق)

ماكسيم لوبيز (جزائري الأصل 22 سنة أولمبيك مارسيليا)

فلوريان كابرول ( جزائري الأصل 21 سنة أولمبيك مارسيليا)

جوريس رحو (16 سنة أولمبيك مارسيليا)

حسام عوار (جزائري الأصل 21 سنة ليون)

أمين غويري ( جزائري الأصل 18 سنة ليون)

ريان شركي (16 سنة ليون الفرنسي)

سفيان سيدريك أوغاريو (18 سنة سانت إتيان)

بلال بن خديم (18 سنة سانت إتيان)

كيليان غسوم (19 سنة نيم)

بلال بوطوبة (20 سنة مونبولييه)

توماس حيمر (18 سنة حارس مرمى تولوز)

عديل طاوي (18 سنة تولوز)

مارفين غاكبا (جزائري الأصل 25 سنة ميتز)

إيدي سيلفيستر ( جزائري الأصل 19 سنة نيس)

لإحسان ساسكو ( 22 سنة نيس)

تيدي بولهندي (18 سنة حارس مرمى نيس)

رفيق غيتان (19 سنة رين)

عادل آوشيش (17 سنة باريس سان جيرمان)

زين الدين ولد خالد (18 سنة آنجي)

ونيس طايبي (18 سنة آنجي)

ريان نايت نوري ( 18 سنة آنجي)

آنطوني موندريا (22 سنة حارس مرمى آنجي)

عيسى بودشيشة ( 20 سنة بوردو)

ياسين بن رحو (19 سنة بوردو)

ياسين عادلي (19 سنة بوردو)

بلال براهيمي (19 سنة ريمس)

إيلان كبال (21 سنة ريمس)

جالي مؤديب (19 سنة ليل)

لاعب واحد في بلجيكا

إدريس سعدي (27 سنة سيركل بروج)

4 لاعبين في الدوري الهولندي

أسامة درفلو ( 26 سنة فيتس آرنهايم)

أمير ابسالم (22 سنة غرونينغن)

رمزي زروقي (21 سنة أف سي توينتي)

نعيم معتوق (16 سنة آيندوفن)

لاعب واحد في بطولة لوكسمبورغ

مهدي عوامري (20 سنة دوديلانغ)

ثلاث لاعبين في البطولة السويسرية

أيوب عبد اللاوي (26 سنة سيون)

ياسين فرتون (20 سنة سيون)

مراد غنوش ( 19 سنة زوريخ)

5 لاعبين في الدوري البرتغالي

زكرياء نعيجي (24 سنة جيل فيسنتي)

رفيق حليش (32 سنة موريرينسي)

بلال عواشرية (25 سنة موريرينسي)

شانو بوخولدة ( 23 سنة بيلينينسي)

عماد فراج (20 سنة بيلينينسي)

4 لاعبين في الدوري الإسباني

عيسى ماندي (27 سنة ريال بيتيس)

مهدي لحسن (35 سنة)

نايس جوهرة 20 سنة (ريال سوسداد)

ياسين فقير ( 22 سنة ريال بيتيس)

2 لاعبين في الدوري الألماني

إسحاق بلفوضيل (27 سنة هوفنهايم)

نبيل بن طالب (24 سنة شالك 04)

لاعب واحد في جورجيا

جليل مديدوب (20 سنة تبيليسي)

4 لاعبين في بطولة رومانيا

بلال عمراني (26 سنة كلوج)

عيسى لعدوني (23 سنة فولونتاري)

رشيد بوهنة (28 سنةسفانتوجيورغي)

إلياس هواري ( 23 سنة فيلتورول كونستانتا)

1 لاعب واحد في البطولة التركية

سفيان فيغولي (29 سنة غلطة ساراي)

2 لاعبين في البطولة اليونانية

هلال سوداني (31 سنة أولمبياكوس)

مهدي تركي (27 سنة كزانتي)

7 لاعبين في البطولة الإيطالية

إسماعيل بن ناصر (21 سنة ميلان)

محمد فارس (23 سنة سبال)

آدم وناس (22 سنة نابولي)

كريم زدادكة (19 سنة نابولي)

فوزي غولام (28 سنة نابولي)

محمد بهلولي (سامبدوريا)

محمد بلخير ( 20 سنة تورينو).