تعرف على ColorOS 12 لشركة OPPO الذي أحدث ثورة في تجربة المستخدم

قامت شركة OPPO في نهاية عام 2021 بإطلاق كولور أو أس ColorOS12 و هو أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بالشركة. قابل للتخصيص. هذا ما يجعل من ColorOS 12 نظام تشغيل يتميز عن غيره.

وفي بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، أوضحت أن الهواتف الذكية في عصر الرقمنة، تعد الرفيق الأساسي لحياتنا المتصلة بشكل متزايد؛ لا عجب أن اختيار الهاتف الذكي المناسب هو مصدر كل الاهتمام.

في حين أن معظم المستهلكين الذين يريدون اقتناء هاتف ذكي مثالي يكون كل اهتمامه منصبا في البحث عن المواصفات الفنية الأكثر وضوحًا مثل سعة البطارية وأداء المعالج وجودة الكاميرا، غالبًا ما يتجاهلون كل ما يخص برنامج التشغيل.

ومع ذلك، فإن هذا الجزء من البرنامج المسمى OS، الخاص بـ “نظام التشغيل” أو système d’exploitation باللغة الفرنسية، هو الذي يشكل العنصر الأساسي لتجربة المستخدم؛ الموصل الحقيقي الذي يضمن التشغيل المتناغم لمختلف المعدات الموجودة في الهاتف.

وفي هذا السياق تدرك OPPO العلامة التجارية الرائدة في سوق الأشياء المتصلة الأهمية القصوى لنظام التشغيل الذي من شأنه ضمان تجربة مستخدم لا تشوبها شائبة.

ولهذا السبب قامت OPPO في نهاية عام 2021 بإطلاق كولور أو أس ColorOS12 و هو أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بالشركة. قابل للتخصيص. هذا ما يجعل من ColorOS 12 نظام تشغيل يتميز عن غيره.

وأضاف البيان، أنه إذا كانت قوة المعالج وتردد ذاكرة الوصول العشوائي هي المعلمات التقنية الرئيسية التي تؤثر على الأداء العام للهاتف الذكي، فإن تحسين نظام التشغيل هو الذي يضمن تجربة مستخدم سلسة.

حيث يدمج نظام التشغيل ColorOS 12 العديد من التقنيات التي تعمل على تحسين قوة الحوسبة لأجهزة OPPO من أجل توفير تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة.

هذا مايضمنه System Booster

كما يضمن System Booster أقصى قدر من الاستجابة في جميع الأوقات، حتى عند التبديل السريع بين التطبيقات والمهام، وذلك من خلال تركيز قوة المعالج على التطبيقات قيد الاستخدام مما يجعل تجربة الاستخدام سلسة للغاية.

بالمقابل يوفر محرك Quantum Animation 3.0 استجابة لمس لا مثيل لها مع التمرير السلس والتفاعلات التي تكرر فعليًا فيزياء العالم الحقيقي لتفاعل أكثر طبيعية وبديهية.

كما كان الاهتمام الخاص بتأثيرات الحركة والانتقالات دور كبير في تحسين تجربة المستخدم حيث تصبح ممتعة أكثر من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى سلاسة النظام، هناك أيضا راحة في استخدام الهاتف الذكي والتي تعود لجاذبية واجهة المستخدم.

هذا مايتميز به ColorOS 12

كما يتميز ColorOS 12 بواجهة رصينة ومبسطة مع حزمة من أيقونات التطبيقات المعاد صياغتها بالكامل، كما يتميز بتصميم أنيق من أجل استخدام أكثر سهولة. يتضمن نظام تشغيل OPPO أيضًا مجموعة من الأدوات من أجل تخصيص واجهة المستخدم بالكامل بسهولة و التعبير عن إبداعك.

يتضمن أحدث إصدار من نظام التشغيل ColorOS 12 أيضًا على الرموز التعبيرية Omoji الجديدة التي تسمح لك بإعادة إنتاج وتخصيص الرموز التعبيرية التي تبدو مثلك بفضل خوارزمية متقدمة لالتقاط الوجه تستخدم 77 نقطة تعريف وأكثر من 200 عنصر أسلوبي لتقديم انعكاس منمق عنك في الوقت الحقيقي وتتواصل بأسلوب أنيق.

في هذا العصر الرقمي أصبحت هواتفنا الذكية تحمل معظم بياناتنا الشخصية، لهذا أصبحت السرية الآن أيضًا أحد الاهتمامات الأساسية للمستهلكين.

لذلك يجب أن يشتمل نظام التشغيل المصمم جيدًا على إجراءات حماية البيانات والخصوصية.

بهذا الصدد يعد نظام التشغيل ColorOS 12 أحسن مثال. بدمج لوحة معلومات لإدارة الأذونات المركزية والسريعة والسهلة، يوفر نظام التشغيل OPPO OS تحكمًا متزايدًا في الخصوصية لراحة البال. يمكن تعطيل أذونات الكاميرا والميكروفون لجميع التطبيقات بسهولة في أي وقت عبر لوحة القيادة.

كما توفر الرموز المخصصة أيضًا رؤية فورية عندما تريد أحد التطبيقات تنشيط كاميرا أو ميكروفون هاتفك الذكي. يستفيد نظام التشغيل ColorOS 12.

أيضًا من خاصية استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل الكشف عن وجود أي وجوه أخرى تنظر إلى شاشتك وتقوم بإخفاء الإشعارات، وهي تقنية مبتكرة لمكافحة التطفل ولإحباط نظرة الفضوليين عن هاتفك.

عند اختيار هاتف ذكي جديد هناك محددات رئيسية لتجربة المستخدم تتمثل في الأداء والاستجابة وسهولة الاستخدام والتصميم والتخصيص وخصوصية، وهي خصائص تقنية يجب مراعاتها عند القيام بالاختيار الصحيح ولكن من الضروري أيضا أن نعطي الأهمية الكبرى لنظام التشغيل الذي سيوفر أفضل تجربة عملية لا تشوبها شائبة.

كما أثبت ColorOS 12 نفسه في السوق منذ نهاية عام 2021 حيث أثبت نفسه كنظام موثوق به وفعال وقابل للتخصيص بدرجة عالية، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الحجج القوية التي تجعل من هواتف OPPO من بين أحسن الهواتف التي يمكنكم الحصول عليها.