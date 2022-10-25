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قناة النهار

تعرف عى تاريخ ياسر عرفات وإسمه الحقيقي

بقلم قناة النهار
تعرف عى تاريخ ياسر عرفات وإسمه الحقيقي
بلاك ماعلابالكش
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تعرف عى تاريخ ياسر عرفات وإسمه الحقيقي

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