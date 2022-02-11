تعرف على الجديد بخصوص التأشيرة إلى فرنسا

أعلن مركز إستقبال ملفات تأشيرات فرنسا VFS Global عن إجراءات جديدة للراغبين في الحصول على فيزا الدخول إلى التراب الفرنسي.

وكشف مركز VFS Global عبر منشور له في صفحته على الفيسبوك عن معايير جديدة إعتبرها ضروررية لضمان أسرع لمعالجة الملفات.

وتم وضع شروط للراغبين في الحصول على تصريح للدخول إلى فرنسا وجب تتبعها منها ملئ الطلب عبر الانترنت عبر الموقع الرسمي : https://france-visas.gouv.fr/fr_FR/web/france-visas

كما يجب على صاحب الملف إدخال طلبه بشكل إلزامي على المنصة الإلكترونية المذكورة. ثم عليه ان يطبع وصل الإستلام وإيصاله قبل تاريخ تعيينه. بالإضافة إلى التأكد من صحة الوثيقة وتسجيلها بشكل صحيح في France – Visa.

وأكد المركز ان الطلب يجب لا يتضمن ذكر “مسودة” ولا ينبغي أيضًا أن تملأ يدويًا.

أما بخصوص الطلبات العائلية والمكونة من أب وأم وأطفال، يجب بشكل خاص تجميع الاستمارات في تأشيرات فرنسا.

وفي حال الاستمارة لا تستوفي المعايير أي يقدم صاحب الطلب استمارة غير صالحة. سيكون لديه خيار اختيار إحدى الطرق التي تقدمها VFS Global. هذا من أجل إعادة هذا الإجراء من خلال الامتثال للمتطلبات التي يمليها المركز.

بالمناسبة، يمكن للعميل الاتصال بخدمة France-Visas. مع العلم أن فريقًا كاملاً متاح لعملاء VFS Global. وبالتالي، سيتمكن هذا الفريق من تزويد مقدم الطلب بالمساعدة اللازمة لإعادة خطوة التسجيل هذه. ومع ذلك ، فهي خدمة مدفوعة يتم دفع فواتيرها بسعر 6300 دينار جزائري لكل عائلة / مجموعة.

أما بالنسبة للذين يفضلون إعادة تقديم الطلب عبر الإنترنت بأنفسهم بشكل صحيح، فسيكونون قادرين أيضًا على القيام بذلك وسيقدمون أنفسهم في المركز. وذلك في نفس اليوم قبل الساعة 15:00 مساءً. ولكن قد تختار أيضًا إعادة جدولة الموعد لاحقًا. خاصة وأن المركز يتعهد بتحديد موعد لهم بعد 5 أيام.

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أعلن VFS Global في الجزائر، اليوم الخميس، عن غلق مركز طلبات التأشيرة لفرنسا مغلق يوم الأحد 4 أفريل.

ولم يذكر المركز، في المنشور الذي وضعه على صفحته بفيسبوك أسباب الغلق.