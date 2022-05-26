تعرف على وكالات السياحة المعتمدة لتنظيم حج هذا الموسم

نشر الديوان الوطني للحج والعمرة عبر حسابه على الفيسبوك قائمة وكالات السياحة والأسفار المعتمدة لحج 1443ه- 2022م.

وانهى الديوان علم لكافة الحجاج الميامين أنه بإمكانهم اختيار السفر ضمن رحلات الديوان الوطني للحج والعمرة أوعبر رحلات إحدى وكالات السياحة والأسفار المعتمدة لهذا الموسم والموزعة حسب مطارات الإقلاع.

وجاءت قائمة وكالات السياحة والأسفار المعتمدة والموزعة حسب مطارات الإقلاع التالية:

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الخميس، عن تقديمه لوجبات الإفطار لجميع المعتمرين الذين يتزامن موعد رحلاتهم مع وقت الإفطار.

وأعلم الديوان في بيان له، جميع وكالات السياحة والأسفار المتحصلة على ترخيص تنظيم نشاط العمرة ومن خلالها جميع المعتمرين المغادرين لأداء مناسك العمرة خلال هذا الشهر الفضيل.

أنه وفي إطار مرافقة الديوان الوطني للحج والعمرة للعملية سيتم توفير وجبات الإفطار لجميع المعتمرين الذين يتزامن موعد رحلاتهم مع وقت الإفطار.

و أضاف البيان أنه يأتي ذلك عبر مطارات الإقلاع الخمسة المعتمدة، وهي: مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، و العين البيضاء بورقلة، بالاضافة الى مطار بودغن بن علي لطفي ببشار، و محمد بوضياف بقسنطينة، الى جانب مطار أحمد بن بلة بوهران.

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