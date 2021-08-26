تعرف على التهم الثقيلة التي وجهت للمتهمين في قضية قتل الشاب جمال بن اسماعين

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة سيد احمد مراد اليوم ، إن التحريات في قضية مقتل الضحية جمال بن اسماعين أفضت إلى توقيف 88 شخصا، فيما لا يزال 29 مشتبها فيهم في حالة فرار.

في ندوة صحفية عقدها سيد احمد مراد بخصوص قضية مقتل الضحية جمال بن اسماعين قال النائب العام انه تم القاء القبض على 88 شخصا من بينهم 3 نساء وقاصر. كما تم تحديد هوية 29 شخصا آخرين وهم في حالة فرار صدرت في حق البعض منهم مذكرة توقيف دولية. في حين أسفرت التحقيقات إلى أن 24 متهما ينتمون لحركة الماك الإنفصالية الهدامة.

وأضاف سيد احمجد مراد انه وبعد استجواب قاضي التحقيق للمتهمين، أين كان البعض منهم مرفق بمحامي، أصدر في حق 83 منهم أوامر بالوضع رهن الحبس، مع وضع 4 متهمين تحت الرقابة القضائية.

وسيتم نشر أوامر بالقبض دولية ضد المدبرين للجريمة الذين يتواجدون في حالة فرار. وعلى رأسهم رئيس حركة الماك فرحات مهني المتواجد في حالة فرار.

وقال النائب العام أنه الموقوفون في قضية مقتل الضحية جمال بن اسماعين وجهت لهم التهم التالية:

جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف امن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في اوساط السكان .

خلق جو إنعدام الامن خلال الإعتداء الجسدي والمعنوي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم.

جناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد .

جناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني.

جناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أوأكثر .

جناية التعذيب والتحريض عليه .

جناية وضع النار عمدا في الغابات والحقول المزروعة أشجار أدى إلى موت عدة اشخاص.

جناية إنشاء تأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أومنظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية تقع طائلته تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.

جناية الإنخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها او تقع تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.

جنحة التجمهر المسلح.

جنحة المساس بوحدة الوطن.

جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامها.

جنحة تخريب ملك الغير.

جنحة تمييز وخطاب الكراهية.

هذا أوضح اليوم النائب العام تفاصيل القضية التي تعود إلى يوم 11 أوت 2021 “يوم 11 أوت 2021 في خضم مواجهة موجة النيران التي عاشتها منطقة القبائل. حيث أن كل المعطيات تدل بصفة مؤكدة بأنها نيران مفتعلة بتدبير مدبر.. عرفت هذه الموجة تضامن واسع من مواطنين من مناطق أخرى وكان المرحوم جمال بن اسماعيل من ضمن المواطنين المتطوعين”.

وتابع سيد احمد مراد “الوقائع المتعلقة هي محل تحقيقات قضائية معمقة، حيث لم يكتفي مدبري هذه النيران بما فعلوه، حتى أضيفت جريمة أخرى هزت السكينة العامة، بتنفيذ مخطط للانفراد بشخص بريئ”.

وواصل النائب العام “رغم تدخل قوات الأمن، إلا أنهم لم يتمكنوا من حماية المرحوم، حيث انتزعته أيدي المجرمين من رجال الشرطة بالعنف وقاموا بقتله بطريقة بشعة والتنكيل بجثته وتصوريها وبثها على مواقع التواصل”.