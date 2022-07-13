تعرف على جديد منحة البطالة

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحـدد شروط وكيفيات الاستفـادة من منحة البطالة ومبلغها. وكذا التزامات المستفيدين منها.

ووفقا للعدد 46 من ذات الجريدة فإن هذا المرسوم يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام المادتين 2 و7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70. المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فيفري سنة 2022. الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.

واضاف ذات المرسوم أن شروط وكيفيــات الاستفـادة من منحة البطالة جاءت كما يأتي :

أن يكون المستفيد من المنحة مسجلا بالوكالة الوطنية للتشغيل.

وأن لايتوفر على دخل، مهما تكن طبيعته، باستثناء المداخيل التي لا يتجاوز مبلغها 13.000 دج. الناتجة عن معاشات أو ريوع أو منح التقاعد المنقولة.

يتقاضى المشتفيد من المنحة 13.000 دج حيث يستفيد المستفيدون من جهاز منحة البطالة من الأداءات العينية بعنوان التأمين عن المرض.

تحدد الحصة المستحـقة بعنـوان الاشتـراك الاجتماعي المقتطعة من منحة البطالة للمستفيدين. التي تقع على عاتق الدولة، بنسبة 7 % من مبلغ هذه المنحة.

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أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل “أنام”، اليوم الأربعاء، عن صب منحة البطالة لمن لم يتقاضاها خلال شهر ماي الماضي. كما أشارت الوكالة، أن المنحة تم صبها في حساباتهم البريدية ويمكنهم سحبها من أقرب مكتب بريدي.

كما ذكرت وكالة “أنام” في ذات البيان، أنه سيتم تجديدها تلقائيًا دون الحاجة للتوجه للوكالات المحلية للتشغيل. وتخص العملية طالبي العمل ممن انتهت صلاحية بطاقات التسجيل الخاصة بهم ما بين 6 إلى 30 جوان.

في حين، وقع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتضمن تخصيص اعتماد جديد بأكثر من 80 مليار دج للمساهمة في جهاز منحة البطالة.

كما صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 27 المرسوم الرئاسي رقم 22 -158. الذي وقعه رئيس الجمهورية في 12 أفريل الجاري. والمتضمن احداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ويتضمن المرسوم : “يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, باب رقمه 44-13 و عنوانه “مساهمة في جهاز منحة البطالة”. وبهذا تم تخصيص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره 80.228 مليار دينار يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

ووفقا لذات المرسوم كلف وزير المالية و وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتطبيق هذا المرسوم كل فيما يخصه.

وللإشارة فقد تم قبول إلى 21 أفريل 2022 أكثر من 900 ألف ملف للإستفادة من منحة البطالة الت أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وذلك بـ 13 ألف دينار تصب كل شهر للمستفيدين منها مع بطاقة “الشفاء” للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.