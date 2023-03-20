تعرف على الوكلاء المعتمدين لعلامة فيات في الجزائر

نشر الموقع الرسمي لـ “فيات الجزائر FIAT Algérie” اليوم لائحة الوكلاء المعتمدين لعلامة فيات في الجزائر.

ووفقا لذات المصدر ضمت اللائحة 18 وكيلا معتمدا لـ “فيات الجزائر FIAT Algérie” موزعة عبر 18 ولاية .

وأعلن أمس الأحد، وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة “فيات” الجزائر، عن علامات السيارات التي سيتم تسوّيقها في الجزائر.

ووفقا لمجمع ستيلانتس سيتم تسويق 6 طرازات، 3 منها سياحية والـ 3 الأخرى في فئة السيارات النفعية.

ويتعلق الامر بـ فئة السيارات السياحية من طراز “فيات 500” في صنفين، السيارة الصغيرة وطراز “فيات 500 أل” أي “FIAT 500 L” وأيضا فيات “تيبو TIPO” في صنف خمسة أبواب. وموديلات سيارات نفعية وهي: Doblo/ Scudo/ Ducato.

وكشفت “فيات الجزائر FIAT Algérieعن الاسعار الرسمية لهذه السيارات حيث تتراوح أسعار سيارات “فيات” من 260 مليون الى 420 مليون. كما يتراوح سعر “فيات500″ من 260 مليون فما فوق حسب الخصائص. أما ” TIPO”، فتبدأ من 300 مليون دينار.