تعرف على أسماء وأرقام الولايات الـ 11 الجديدة

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يحدد أسماء الولايات الجديدة ومقارّها.

وتضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 40، المرسوم رقم 79-84، الذي يحدّد أسماء ومقار الولايات الجديدة المحدثة بموجب القانون رقم 26-06.

وجاءت أسماء ومقار الولايات الجديدة المحدثة كما يلي:

59 - ولاية أفلو، مقرها مدينة أفلو.

60 – ولاية بريكة، مقرها مدينة بريكة.

61 – ولاية القنطرة، مقرها مدينة القنطرة.

62 – ولاية بئر العاتر ، مقرها مدينة بئر العاتر.

63 – ولاية العريشة، مقرها مدينة العريشة.

64 – ولاية قصر الشلالة، مقرها مدينة قصر الشلالة.

65 – ولاية عين وسارة، مقرها مدينة عين وسارة.

66 – ولاية مسعد، مقرها مدينة مسعد.

67 – ولاية قصر البخاري، مقرها مدينة قصر البخاري.

68 – ولاية بوسعادة، مقرها مدينة بوسعادة.

69 – ولاية الأبيض سيدي الشيخ، مقرها مدينة الأبيض سيدي الشيخ.