تعرف على أسماء وأرقام الولايات الـ 11 الجديدة
بقلم م .فيصل
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يحدد أسماء الولايات الجديدة ومقارّها.
وتضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 40، المرسوم رقم 79-84، الذي يحدّد أسماء ومقار الولايات الجديدة المحدثة بموجب القانون رقم 26-06.
وجاءت أسماء ومقار الولايات الجديدة المحدثة كما يلي:
59 - ولاية أفلو، مقرها مدينة أفلو.
60 – ولاية بريكة، مقرها مدينة بريكة.
61 – ولاية القنطرة، مقرها مدينة القنطرة.
62 – ولاية بئر العاتر ، مقرها مدينة بئر العاتر.
63 – ولاية العريشة، مقرها مدينة العريشة.
64 – ولاية قصر الشلالة، مقرها مدينة قصر الشلالة.
65 – ولاية عين وسارة، مقرها مدينة عين وسارة.
66 – ولاية مسعد، مقرها مدينة مسعد.
67 – ولاية قصر البخاري، مقرها مدينة قصر البخاري.
68 – ولاية بوسعادة، مقرها مدينة بوسعادة.
69 – ولاية الأبيض سيدي الشيخ، مقرها مدينة الأبيض سيدي الشيخ.
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