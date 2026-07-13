تعرف على الشروط والكيفيات الجديد للاستفادة من منحة السفر

أصدر بنك الجزائر اليوم الإثنين تعليمة تتعلق بمنح حق الصرف من اجل السفر إلى الخارج بواسطة بطاقة دفع دولية.

والهدف من التعليمة رقم 07-2026 تحديد مبلغ وكيفيات منح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين.

وأكدت التعليمة أن منحة السفر إلى الخارج سيتم منحها بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لحق الصرف.

ويستفيد من هذه المنحة المواطنون المقيمون بالجزائر البالغين أكثر من 12 سنة. وحدد المبلغ السنوي الأقصى لمنحة حق الصرف المخصص لمن أعمارهم تزيد عن 19 سنة يقدر بـ750 أورو أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى ويتم منحه مرة واحدة في السنة.

كما حدد المبلغ السنوي الأقصى لمنحة حق الصرف المخصص لمن أعمارهم بين 12وأقل من 19 سنة يقدر بـ300 أورو أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى في حدود طفلين لكل عائلة.

وأوضحت التعليمة انه لا تُطبق منحة حق الصرف في حالات السفر لأداء فريضة الحج وهي تُمنح لمدة إقامة تعادل أو تفوق 7 أيام.

وتصدر بطاقة الدفع الدولية أو بطاقة الدفع الدولية المخصصة لتعبئة حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج من قبل البنك الوسيط المعتمد باسم صاحبها حصرا .

كما لا يجوز استعمال البطاقة إلا من قبل صاحبها كما لا يجوز التنازل عنها أو وضعها تحت تصرف الغير أو استعمالها من قبل شخص آخر.

ولا تطبق أحكام هذه التعليمة في حالات السفر لأداء فريضة الحج كما ان هذا المبلغ غير قابل للتراكم من سنة إلى أخرى.

ويتعين على طالب الاستفادة من حق الصرف بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة، إيداع طلب استصدار هذه البطاقة لدى أحد البنوك الوسطاء المعتمدين قبل موعد سفره بمدة كافية. تحدد مدة صلاحية البطاقة الصادرة بـ 3 سنوات على الأقل.

كما يرتبط إصدار بطاقة الدفع الدولية أو بطاقة الدفع الدولية المخصصة، كوسيلة منح لحق الصرف، بحساب العملة الصعبة المفتوح باسم المستفيد لدى البنك الوسيط المعتمد.

ويجب تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري المبلغ حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بما في ذلك العمولة ذات الصلة حصريا عن طريق وسيلة دفع كتابية، خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل قبل تاريخ السفر لدى البنوك الوسطاء المعتمدين بتقديم الملف.

ويجب على المستفيد من هذا الحق تقديم وثيقة سفر ذهاب / إياب، أو وصل ضريبة السفر البري، وفق التنظيم الساري المفعول. بالإضافة إلى جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد، نسخة من الصفحة الأولى لجواز سفر المستفيد، ونسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء. وكذا وثيقة إثبات المداخيل.

يسلم للمستفيدين وثيقة تثبت تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري.

يجوز للزبون الحامل لبطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة، أن يقوم بالإجراءات المذكورة أعلاه لفائدة أولاده القصر، بناءً على تقديم شهادة عائلية أو أي وثيقة إثبات أخرى. كما يمكنه أن يتحصل بواسطة هذه البطاقة، على حق الصرف لحساب أولاده القصر.

ويجب على البنوك الوسطاء المعتمدين التأكد قبل تحصيل القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف من أن مقدم الطلب لم يستفد من حق الصرف خلال السنة المدنية الجارية.

حصول مقدم الطلب على تأشيرة مسبقا، وفقا للوجهة المذكورة في وثيقة السفر، عند الاقتضاء أن مقدم الطلب الذي استفاد من حق الصرف خلال السنة المدنية السابقة قد قام فعلاً بالسفر إلى الخارج حسب المدة المحددة في المادة 3 أعلاه، ويُعتد بختم شرطة الحدود.

وللإضطلاع على المزيد التفاصيل إضغط على الرابط: منحة السفر .