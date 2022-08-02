تعرف على غرامة إﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟهمم

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟهمم. ومايترتب عنها من غرامة جزافية.

وإعتبرت ذات المصالح عبر منشورها من خلال سلوكـيات ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻭﻱ ﺍﻟهمم مخالفة مرورية وفق ما نصت عليه المادة 64 فقرة 03 من المرسوم التنفيذي 04-381.

وتايعت في منشورها انه وفقا للمادة 66/ب-7 من القانون 01-14 المعدل والمتمم. يعاقب المخالف بغرامة جزافية 2500 دج.

وأوضحت مصالح الدرك انه من بين السلوكيات السلبية التي تمس بحقوق ذوي الهمم، “إحتلال الاماكن العمومية المخصصة لهذه الفئة “.

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نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول عدم تثبيت لوحة غاز البترول الممّيع GPL على الواجهة الخلفية للسيارة”. وكذا مايترتب عنها من غرامة جزافية.

وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها من خلال النافذة القانونية أن “عدم تثبيت لوحة غاز البترول الممّيع GPL على الواجهة الخلفية للسيارة” تعتبر مخالفة منصوص عليها بالمادة 12 من المرسوم التنفيذي 83-496 المؤرخ في 13 أوت 1983 .

وأضاف المنشور أنه ووفقا للمادة 459 من قانون العقوبات، يعاقب المخالف بغرامة من 10.000 دج الى 20.000 دج.

وتابعت ذات المصالح في منشورها انه لا يشترط تثبت لوحة غاز البترول الممّيع GPL على الهيكل أو واقي الصدمات. والأهم ان تكون في موضع من السهل رؤيته ويظهر للذين يسيرون خلف المركبة.

أما بالنسبة لمركبات النقل المشترك، أوالتي يفوق وزنها 2500 كغ، يجب تثبيت لوحة غاز البترول الممّيع GPL على الواجهتين الجانبيتين.

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