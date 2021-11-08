تعرف على وضعية الطرقات بعد الإضطرابات الجوية

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها “طريقي” على الفيسبوك الطرق المغلقة وكذا المسالك الوعرة عقب الإضطرابات الجوية التي شهدتها العديد من الولايات. كما دعت ذات المصالح مستعملي الطرق والمركبات أخد الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم.

وكشف مركز الإعلام وتنسيق المرور لذات المصالح تسجيل إضطرابات على مستوى الطرق المرورية لبعض الولايات بعد تساقط فيها الأمطار. وكذا الثلوج فيها بذكر منها:

على مستوى ولايتي تيزي وزو والبويرة

الطريق الوطني رقم 33 الرابط على مستوى منطقة أكوكال مغلق بسب تراكم الثلوج وتساقط الحجارة من المرتفعات.

الطريق مفتوح من المنطقة السياحية تيكجدة إلى غاية الحدود الإقليمية لتيزي وزو.

أما بولاية البليدة

تسجيل الحركة بطيئة بالطريق السيار شرق غرب بمدخل بلدية بوفاريك اتجاه عينالدفلى بالضبط على مستوى “قهوة القوسطو” بسبب عطل شاحنة.

بينما ولاية عين الدفلى

تخفيض السرعة مع استعمال اضواء الضباب مستعملي الطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية بوراشد تساقط الأمطار .

ولاية غليزان

عودة حركة المرور إلى طبيعتها بالطريق الولائي رقم 13 الرابط بين بلديتي غليزان وبلعسل بالضبط على مستوى واد مينا بمزرعة مصباح لحبيب بلدية بلعسل.