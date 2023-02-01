تعريض سلامة المسافرين للخطر في الدويرة.. الحبس لشخصين

أمر قاضي الجنح بمحكمة القليعة في تيبازة، بوضع متهمين اثنين بقضية تعريض سلامة المسافرين للخطر بالدويرة جنوب العاصمة الحبس الاحتياطي. على أن يتم محاكمتهما يوم 6 فبراير/فيفري القادم.

وجاء في بيان المحكمة، “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الرأي العام انه تم فتح تحقيق قضائي ابتدائي ضد “ب.ر” و”م.ي”. “اللذان تورطا في قضية القيام بمناورات وتجاوزات خطيرة معرضين سلامة الراكبين للخطر على مستوى إقليم بلدية الدويرة بالجزائر العاصمة”.

وبعد تقديم المتهمين أمام نيابة جمهورية محكمة القليعة، تمت متابعتهما وإحالتهما أمام قسم الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري. عن جنحة “تعريض حياة الغير و سلامتهم الجسدية للخطر”, إستنادا للبيان.

وعقب إحالتهما للمحاكمة، قرر قاضي الجنح تأجيل القضية لجلسة يوم السادس فبراير/فيفري القادم. مع الأمر بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت، كما أوضح البيان.

وتأتي هذه القضية ضمن مكافحة حوادث المرور وخاصة التجاوزات الخطيرة واللامسؤولة من طرف بعض سائقي حافلات نقل المسافرين التي من شأنها المساس بالسلامة الجسدية للأشخاص, وفقا للمصدر.

كما حذرت مديرية النقل، لولاية قسنطينة متعاملي النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات العاملين على الخطوط. والتي لا تكمل المسار وإنزال الزبائن دون إيصال المسافرين إلى نقطة الوصول النهائية. كما أوضحت مديرية النقل في بيان لها، أن هذه السلوكيات “غير مسؤولة”، وستعرض أصحابها إلى إجراءات ردعية. مشيرة إلى “أنه بحالة ضبط أي ناقل من طرف مفتشي النقل أو مصالح الأمن أو شكوى سيحال مباشرة أمام لجنة العقوبات بأقرب الآجال”. و”سيتعرض إلى أقصى عقوبة 45 يوم وضع للحافلة في المحشر وعند تكرار المخالفة سيتم سحب رخصة الاستغلال”.