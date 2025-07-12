تعرّض مغني الراب أنس بن تركية لإصابة خطير في حادث مرور  

تعرّض مغني الراب الفرنسي الجزائري أنس بن تركية أمس لحادث مرور خطير في مراكش بالمغرب.

ونشرت زوجة المغني فيدجي رويز عبر حسابها على الأنستغرام إصابة زوجها أنس بإصابة خطيرة في حادث مرور بمراكش .

كما تداولت وسائل إعلام فرنسية خبر إصابة مغني الراب أنس بن تركية في حادث مرور ، نقلاً عن زوجته فيدجي رويز.

وكتبت زوجة مغني الراب الفرانكو- جزائري أنس بن تركية “تعرضنا لحادث سير خطير أمس في مراكش”.

وتابعت فيدجي رويز “نحن في المستشفى منذ 24 ساعة”.

وطالبت فيدجي رويز كل محبي زوجها الدعاء له وقالت:”أرجوكم الدعاء، أنس سيخضع لعملية جراحية طارئة، ادعو له”.