تعرّف على الحكم الموريسي الذي سيدير مباراة الجزائر و سيراليون

عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حكما رئيسيا من جزر موريس لإدارة مباراة الجزائر وسيراليون بعد غد بملعب جابوما بدوالا الكاميرونية.

وسيكون الموريسي أحمد ايمتيهاز هيرلال على موعد مع دخول التاريخ من أوسع أبوابه في حالة إدارة لقاء حامل لقب الكان بنجاح. كما عيّن سليمان ألمادين من جزر القمر إلى جانب ليونال حاسين غاوساو أوندريانوتين من مدغشقر كمساعدين له.

أما عن حكم غرف ” VAR” الأمر سيتكفّل بها كل من طراوري بوبو من مالي و محمود البنا زكريا مصطفى من مصر إل جانب حسام طه ابراهيم المصري.

ويفتقد الحكم الموريسي للخبرة الكافية لإدارة المباريات الإفريقية التي تملك طابعا خاصا. بحكم أنّه لم يدير عددا كبيرا منها. بإستثناء البعض منها في شاكلة لقاء النجم الساحلي أمام بلاتينيوم ستارز. في الجولة السادسة من دوري المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا في 1 فيفري 2020.

يذكر. أن الحكم يملك الشارة الدولية لكنه أدار فقط عدد من مباريات “التشامبينزليغ” ومباريات “الكاف”.