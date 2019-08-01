تعرّف على الشركة الجديدة التي ستمول إتحاد العاصمة !

تحصلت النهار من مصادر مطلعة على هوية الشركة الجديدة التي تعتزم شراء أسهم فريق إتحاد العاصمة من مجمع ETRHB بعد إعلان هذه الأخيرة إنسحابها من تسيير النادي العاصمي.

وأكدت مصادرنا المقربة من البيت العاصمي أن مجمع “الحياة بيتروليوم” سيكون الممول الجديد لفريق سوسطارة بعدما تقدم بصفة رسمية لشراء أسهم النادي.

وتنتظر إدارة النادي العاصمي الحصول على توكيل من رئيس مجمع ETRHB علي حداد المتواجد بسجن الحراش من أجل إجراء عملية البيع للمستثمر الجديد.

ويعتبر الفرع البيترولي لمجمع “الحياة بيتروليوم” جزائرية 100%، إلا أنها حديثة النشأة بإعتبار أنه تم تأسيسها منذ عام تقريبا.

وخرج المئات من أنصار إتحاد العاصمة اليوم الخميس في وقفة سلمية أمام وزارة العدل من أجل المطالبة برفع التجميد على الحساب البنكي لفريق سوسطارة.

ويواجه فريق إتحاد العاصمة خطر الإقصاء من منافسة رابطة أبطال إفريقيا في حال تضييع سفرية النيجر المقبلة بسبب الضائقة المالية.

رابط موقع الشركة البترولية:

http://www.alhayat-p.com/