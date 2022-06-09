تعرّف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر أمام إيران بقطر

سيكون عشاق المنتخب الوطني على متابعة المباراة الودية القوية بين الجزائر و إيران في إطار تحضيرات المنتخبين للتحديات المقبلة.

وقالت مصادر “النهار” أن قناة “الكأس” المفتوحة هي من ستتولى مهمة بث المباراة التي يسعى من خلالها الناخب الوطني جمال بلماضي من أجل التأكيد على السمعة الجيّدة للكرة الجزائرية دوليا.

فيما سيلعب المنتخب الإيراني المباراة من أجل التحضير للمشاركة في المونديال.

كما أكّد الإعلامي “هيكل الشعري” الخبر. عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك هو الأخر. أن اللقاء سينقل على نفس القناة يوم الاحد 12 جوان القادم.

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