تعرّف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر و الكاميرون

سيكون الجمهور الجزائري على موعد مع متابعة مباراة الجزائر أمام الكاميرون التي ستجري الجمعة بملعب “جابوما” بمدينة دوالا.

وأعلن التلفزيون العمومي عبر الموقع الرسمي له، أن المباراة ستُبث على القناة الأرضية والقناة الشبابية. كما أعلنت قناة “إيكيب” الفرنسية أنها ستنقل المباراة التي تبث على قمر الصناعي “أسترا”.

وستلعب المباراة غدا الجمعة بملعب “جابوما” بمدينة دوالا الكاميرونية في لقاء الذهاب. في حين ستجري مباراة العودة يوم 29 مارس بملعب مصطفى تشاكر.

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