تعرّف على المبلغ الضخم الذي سيدخل خزينة الفاف بعد التأهل للنهائي

سيحصل المنتخب الوطني المحلي على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وحسب الإعلام القطري، فإن المنتخب الوطني سيحصل على مبلغ 3 ملايين دولار ما يقارب 45 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

ومن المنتظر، أن يواصل أشبال المدرب مجيد بوقرة تألقهم والإطاحة بمنتخب تونس في النهائي للرفع من الطموحات العالمية والعربية.

ويستهدف “الماجيك” ولاعبيه الفوز بالنهائي لربح مبلغ 5 ملايين دولار.