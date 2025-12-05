تعرّف على الملاعب التي ستحتضن مباريات الخضر في كأس العالم

سيخوض المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات لكأس العالم 2026 في ملاعب تتميز بتجهيزات عالمية وأجواء مميزة. اللقاء الأول أمام الأرجنتين سيُقام على ملعب أروهيد في كانساس سيتي، الذي افتُتح عام 1972 ويتسع لأكثر من 76 ألف متفرج.

يشتهر الملعب بأجوائه الرائعة التي جعلته من أبرز معاقل فريق كانساس سيتي تشيفز، وقد سجل أرقاماً قياسية في قوة التشجيع، كما سيستضيف عدداً من مباريات البطولة.

المباراتان الثانية والثالثة ضد الأردن والنمسا ستُقامان على ملعب أرلينغتون بولاية تكساس، الذي يُعتبر من أكثر الملاعب تطوراً في العالم. افتُتح الملعب عام 2009 ويستضيف مباريات فريق دالاس كاوبويز، ويتميز بسقفه القابل للطي وشاشته العملاقة التي كانت الأكبر عند افتتاحه. يتسع الملعب لأكثر من 80 ألف متفرج، ويُستخدم أيضاً للحفلات والبطولات الكبرى، ليكون من بين أبرز الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2026، ويوفر أجواء مثالية للجماهير واللاعبين على حد سواء.

هذه الملاعب العالمية ستمنح الجماهير تجربة فريدة وستشكل تحدياً حقيقياً للمنتخبات، بما يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والأجواء الحماسية.