تعرّف على برنامج المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في كأس العرب

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، عن برنامج المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في كأس العرب. التي تحتضنها الجزائر.

وقالت عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، أن المنتخب الوطني سيواجه منتخب فلسطين يوم 23 أوت بملعب سيق بداية من الساعة 17:00 مساء.

كما أكّدت أن أشبال المدرب أرزقي رمان سيواجهون منتخب السودان يوم 26 أوت بملعب مستغانم بداية من الساعة 20:00.

وأضافت أن الكتيبة الوطنية ستواجه الإمارات يوم 29 أوت بملعب سيق بداية من الساعة 17:00 مساء.

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