تعرّف على تاريخ المواجهات بين الجزائر وتنزانيا

سيكون منتخب الجزائر على موعد اليوم مع تأكيد السيطرة على المواجهات الافريقية ضد منتخب تنزانيا قبل موعد مباراة “دار السلام”.

وسيطرت الكرة الجزائرية على التنزانية في تاريخ المبارايات بالفوز بـ 6 مباريات مقابل 3 تعادلا. وهزيمة واحدة عام 1995 بدار السلام في تصفيات كان 1996.

وكانت اخر مباراة بين الجزائر وتنزانيا قد انتهت بفوز عريض للكرة الجزائرية بثلاثية في كان مصر في المباراة التي جرت بملعب “السويس” بمصر.

كما سجّلت الجزائر أكبر نتيجة لها بمناسبة تصفيات مونديال 2018، بالفوز بسباعية نظيفة.

وكان المنتخبان قد تواجها في 8 مناسبات. وفي وديتين تحضيريتين.

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