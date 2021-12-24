تعرّف على جديد بلماضي والعائدين إلى قائمة الخضر قبل موعد الكان

تواجد كل من شتي وبراهيمي وتوقاي وبن دبكة وزغبة في قائمة 28 التي اعلن الناخب الوطني جمال بلماضي قبل دقائق فقط.

إلى جانب ذلك قرّر بلماضي إبعاد متوسط الميدان هشام بوداوي وأحمد توبة في قرار صادم للاعب الذي كان يعوّل عليه كثيرا مهندس التتويج في كأس أمم افريقيا 2019.

قبل أن يقرّر بلماضي إعادة النظر في قراره.

يذكر، أن المنتخب الوطني سيكون على موعد مع مواجهة سيراليون وغينيا الإستوائية ومنتخب كوت ديفوار.

يذكر، ان مدرب نيس ذكر إسم بوداوي، حينما أكّد ان اللاعب سيكون متواجدا في الكان، في حين لم يتواجد في قائمة الكوتش بلماضي.