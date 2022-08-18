تعرّف على حصيلة الكاراتي الجزائري في الألعاب الإسلامية

حصد البطل الجزائري حسين دايخي ميدالية برونزية، اليوم الخميس، في منافسة الكاراتي عقب الفوز. ضمن اختصاص وزن أكثر من 84 كلغ.

وتمكن حسين دايخي من الإطاحة بمنافسه من ايران بنتيجة اربعة مقابل صفر في تظاهرة الألعاب الإسلامية التي تجري بمدينة قونية التركية.

كما قالت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ان الكاراتي الجزائري اختتم المنافسة بعد الفوز بـ 6 ميداليات. فضيتان وأربع برونزيات.

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