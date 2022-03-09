تعرّف على حكم لقاء الجزائر والكاميرون في إياب الدور الفاصل

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم عن هوية حكم لقاء الجزائر والكاميرون في لقاء إياب الدور الفاصل. بملعب مصطفى تشاكر الثلاثاء 29 مارس.

وقال موقع الفاف، إنّ الحكم باكاري غاساما هو من سيدير لقاء العودة الذي يعتبر فاصلا وحاسما في التأهل إلى مونديال قطر.

ويعتبر الحكم غاساما، أحد أفضل الحكام الأفارقة. كما يعتبر دوليا منذ عام 2007.

يذكر أن الحكم الغامبي هو الذي أدار مباراة الجزائر و كوت ديفوار التي جرت بملعب جابوما بمدينة دوالا في كأس افريقيا.

كما تعد مباراة نصف نهائي “كان” 2019 أمام نيجيريا. هي أشهر مباراة أدارها غاساما، والتي عرفت فوز زملاء محرز بثنائية مقابل واحد.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]