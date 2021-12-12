تعرّف على ردة فعل الإعلام العالمي والعربي بعد التأهل التاريخي للجزائر

أبدى الإعلام العالمي عامة والعربي خاصة بإندهاشه الكبير للفوز التاريخي الذي حقّقه أشبال المدرب مجيد بوقرة أمام المغرب.

كما تطرقت عدد من المواقع العالمية إلى الهدف التاريخي ليوسف بلايلي على بعد 40 متر.

وقالت سكاي نيوز العربية عن التأهل إلى نصف النهائي “كأس العرب.. الجزائر تهزم المغرب و تتأهل إلى الرعب النهائي”.

و قالت صحيفة بوابة الأهرام المصرية “منتخب الجزائر يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب المغرب”.

إلى جانب ذلك، كانت ردّ فعل الإعلام الفلسطيني قوي جدا، وقال”إحتفاء فلسطيني بمنتخب الجزائر وبرفعه لعم فلسطين”.

كما قالت أر تي عربي الروسية الناطقة بالعربية عن تغريدة الرئيس عبد المجيد تبون “تبون يغرد مهنئا بعد فوز الجزائر على نظيره المغربي”.

وعن الإعلام الفرنسي قالت “واست فرانس “الجزائر تهزم المغرب وتتأهل إلى نصف النهائي”. وختم موقع أر أم سي “إلى جانب هدف بلايلي الخرافي.. الجزائر تطيح بالمغرب وتتأهل إلى النصف النهائي”