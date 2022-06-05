تعرّف على ردود فعل الإعلام العالمي والعربي بعد فوز الخضر

أجمع الإعلام العالمي والعربي على عودة المنتخب الوطني بقوة في متسهل تصفيات كان كوت ديفوار بعد الإطاحة بأوغندا.

وعنون موقع “تلغرام” البريطاني اليوم مقاله ” هدف رائع من بلايلي رفقة الجزائر أمام أوغندا”.

كما قال موقع “واست فرونس” في عنوانه اليوم ” هدف عالمي من قبل بلايلي رفقة لي فيناك”.

وموقع “اونز مونديال” الفرنسي “جسر صغير.. دوران مذهل.. بلايلي يلهب النار في دقائق”

إلى جانب ذلك عنون موقع جريدة “اليوم السابع” المصرية مقاله “منتخب الجزائر يتخطى أوغندا في بداية مشواره”

وختم موقع “بيان سبورتس” القطري جملة العناوين “الجزائر يتخطى عقبة نظيره الأوغندي بنجاح”.

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