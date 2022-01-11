تعرّف على ردود فعل الإعلام العالمي والعربي بعد تعادل الخضر

تناقلت عدد من المواقع العالمية والعربية التعادل المخيّب لحامل لقب كأس أمم افريقيا الجزائر التي تعادلت أمام منتخب سيراليون اليوم.

وقال موقع “ليكيب” الفرنسي ليكيب “الجزائر تتعث في مسيرة في اومل مباراة في كان الكاميرون” كما عنون موقع “قول عربية” “سيراليون تفعلها و تخطف نقطة من فم حامل اللقب”.

إلى جانب ذلك. تطرّق “كووورة” المتخصص لموضوع التعادل حيث قال “حامل اللقب يتعثر أمام سيراليون في اول مباريات في كأس امم افريقيا”.

فيما قال موقع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن التعادل المخيّب “تعادل سلبي بدون أهداف ..تقاسم الأهداف”.