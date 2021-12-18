تعرّف على ردود فعل نجوم الخضر بعد التتويج بالنهائي

قاد نجم الخضر رياض محرز جملة التعليقات والمنشورات للاعبين السابقين الذي حملو قميص المنتخب الوطني. والذي لا يزالون يحملون القميص الوطني.

وكان رياض محرز أول المعلّقين على التتويج بالكأس حيث قال عبر التويتر “الشعب الجزائري فخور بكم “.

كما قال بن ناصر عبر صفحته الرسمية هو الأخر على التويتر” الأبطال”، كما أشار إلى متابعته للمباراة وقال عبر صفحته على الفايسبوك “جدّدتم الفخر اتجاه القميص الوطني، البوطن كلنا فخورون بكم”

إلى جانب ذلك، عبّر متوسط ميدان الخضر سابقا مهدي لحسن عن سعادته الكبير، كما عبّر عن حبه لبلده الأم الجزائر بوضعه العلم الجزائري على جداره.

وختم بطل مباراة أم درمان الشهيرة، والدولي الأسبق عنتر يحي الذي قال عبر داره على التويتر

“مبروك علينا، برافو الخضر، تحيا الجزائر، دون نسيان خاوتنا التوانسة الذي اتمنى لهم مشواره جيّد”