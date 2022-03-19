تعرّف على غرامة وعقوبة عرقلة سير الترامواي أوالقطار

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك من خلال النافذة القانونية المخالفة المرورية. التي تترتب عن السير أوالتوقف على أجزاء السكة الحديدة للقطارات أو الترامواي.

واوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور في منشور لها ان الوقوف أوالتوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أوسير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية يعتبر مخالفة مرورية.

واضاف المنشور انه هذه المخالفة المرورية عقوبتها غرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى 5000دج. وذلك وفقا للمادة 66/د 9 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.

كما وجهت ذات المصالح نداء للمواطنين معا لإحترام خطوط السكك الحديدية، سواءا الخاصة بالترامواي أوالقطار.

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