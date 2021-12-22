تعرّف على هوية المنتخبين اللذين سينشّطان المباراة الافتتاحية لـ “الكان”

كشف رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل ايتو، عن أولى القرارات بشأن مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستجري بالكاميرون. وأكّد صامويل إيتو إلى أن المباراة الافتتاحية التي ستلعب بملعب “الأولمبي”، سينشّطها منتخب الكاميرون أمام بوركينافسو يوم 9 جانفي.

كما نشر إيتو صورة له على الصفحة الرسمية على “التويتر” رفقة وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهو يتفقّد الملعب الرئيسي.

وأشار نجم الكرة الكاميرونية الأسبق إلى أن ملعب “الأولمبي” الذي سيحتضن القمة الإفتتاحية يشهد وضع الروتوشات الأخيرة.

ويملك إيتو أسطولا من المؤيدين لفكرة لعب العرس الكروي في وقته المحدّد، عكس رئيس الإتحادية الدولية لكرة القدم أنفانتينو ورئيس الإتحاد الإفريقي موتسيبي، الثنائي الذي يريد تأجيل الكان إلى موعد لاحق.

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و سقطت خطة المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة، في الماء. وهما اللذين سعيا لتأجيل “الكان” في الكاميرون لأجل لاحق.

و صدم رئيس الكاف، باتريس موتيسيبي لقجع وأبو ريدة، في الساعات الماضية. مؤكدا بأن كأس إفريقيا ستلعب في موعدها المحدد.

و قال الميلياردير الجنوب إفريقي :”سأكون حاضر في ياوندي جانفي القادم أنا وعائلتي، من أجل متابعة الكان، وستكون دورة ناجحة”.

كما كان لقجع وأبو ريدة، يضغطان لأسباب مجهولة لعدم إقامة الحدث القاري بداية العام 2022 القادم. ولكنهما لم ينجحا في ذلك.

ورشّح رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو مصر لإحتضان نهائيات كأس العالم 2030، مؤكدا أنها الأكثر إستعدادا وجاهزية في القارة السمراء.

وأجرى رئيس الفيفا تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة “kick off” الجنوب إفريقية أكد فيها أن مقترح تنظيم كأس العالم كل عامين سيزيد من فرص إستضافة البطولة في دول مختلفة حول العالم ولا سيما دول شمال إفريقيا.

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