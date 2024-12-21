تعرّف على وزير الدفاع السوري الجديد 

أعلنت القيادة العامة في سوريا، اليوم السبت، عن تعيين المهندس مرهف أبو قصرة، وزيراً للدفاع في الحكومة السورية الانتقالية. حسب قناة “الجزيرة”.

كما كلفت القيادة العامة في سوريا، أسعد حسن الشيباني بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة.

وأضافت المصادر ذاتها عن تعيين عائشة الدبس في منصب مسؤولة مكتب شؤون المرأة.

وأعلن القائد العام لغرفة التنسيق العسكري، أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، اليوم ، أن جميع الفصائل العسكرية سيتم دمجها في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد.

أما عن تعينين مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع في الحكومة السورية الانتقالية فهو حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وعمل كمهندس القدرات العسكرية في “المناطق المحررة” منذ انطلاق العمليات المسلحة.

وينحدر أبو قصرة من مدينة حلفايا بريف حماة، وكان يعرف باسمه الحربي، “أبو حسن الحموي”، أو “أبو الحسن 600”.

كما شغل منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام.