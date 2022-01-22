تعرّف على وضعية اللاعبين الجزائريين في التشكيلة المثالية لـ “الكان”

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لدور مجموعات كأس امم افريقيا التي تجري فعالياتها في مختلف المناطق الكاميرونية.

وخلت القائمة من أي اسم لاعب جزائري.

كما تواجد لاعبين من منتخب مصر والأمر يتعلّق بكل من الحجازي والحارس الشناوي إلى جانب كانون من الكاميرون.

وتواجد ثنائي منتخب المغرب بوفال وحكيمي. في حين لم يتواجد أي لاعب من منتخب تونس رغم تأهل زملاء الجزيري إلى الدور الثاني.

يذكر. ان المنتخب الوطني قدم مباريات متوسطة المستوى التي أدت إلى إقصائه من الكان وإقصاء اللاعبين من التواجد في التشكيلة المثالية.

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وغادر المنتخب الوطني بطولة أمم إفريقيا من الدور الأول بعد الهزيمة المسجلة أمسية الخميس أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-1 بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

وسجل اللاعب فرانك كيسيي الهدف الأول في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله بيبي، قبل أن يضيف اللاعب سانغاري الهدف الثاني برأسية إبراهيم سانغاري في الدقيقة 40، وأضاف اللاعب نيكولا بيبي الهدف الثالث فث الدقيقة الـ54، قبل أن يقلص سفيان بن دبكة النتيجة في الدقيقة الـ73.

وإحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع والأخير من المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فقط بعد تسجيل هزيمتين أمام غينيا الإستوائية (1-0)، كوت ديفوار (3-1)، وتعادل واحد أمام سيراليون (0-0).

وانتهى الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام غينيا الإستوائية بالتعادل السلبي في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

والمواجهة لعبت بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لحساب الجولة الثانية من المجموعة E. كما سجل المنتخب الوطني الجزائري هدفا في الدقيقة الـ24 عن طريق بغداد بونجاح ألغاه الحكم بداعي تسلل قائد الخضر محرز.

وإنهار النجم الدولي الجزائري “راميز زروقي” بالبكاء عقب نهاية مواجهة المنتخب الوطني الجزائري أمام كوت ديفوار.

ورصدت كاميرات التلفزيون متوسط ميدان الخضر وهو يبكي بعد ترسم إقصاء أبطال إفريقيا من كان 2021.

وتعتبر هاته المشاركة الأولى لنجم فريق توينتي الهولندي مع الخضر في منافسة كأس أمم إفريقيا.